Пожар в пятиэтажке Армавира: эвакуировано 30 человек

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:05:11+03:00

По предварительным данным, пострадавших нет

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Сообщение о пожаре в многоэтажном доме на улице Советской в Армавире поступило спасателям в 11:00 2 августа. Пожарным позвонили очевидцы, заметившие черные клубы дыма из окон одной из квартир.

К тому моменту, как на место ЧП прибыли пожарные огонь охватил 25 квадратных метров площади.

- Из горящей квартиры были спасены пять человек, также из дома эвакуировали 30 жильцов, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

В ликвидации пожара задействовали три единицы техники и 13 спасателей.

- На тушение также были поданы два ствола «Б», - уточняют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте ЧП работали три звена газодымозащитников.

В 11:09 объявили о локализация возгорания, в 11:19 пожар полностью потушили.

По предварительным данным, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU