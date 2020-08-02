2020-08-02T14:05:11+03:00
Происшествия

Пожар в пятиэтажке Армавира: эвакуировано 30 человек

По предварительным данным, пострадавших нет
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краюФото: пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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Сообщение о пожаре в многоэтажном доме на улице Советской в Армавире поступило спасателям в 11:00 2 августа. Пожарным позвонили очевидцы, заметившие черные клубы дыма из окон одной из квартир.

К тому моменту, как на место ЧП прибыли пожарные огонь охватил 25 квадратных метров площади.

- Из горящей квартиры были спасены пять человек, также из дома эвакуировали 30 жильцов, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

В ликвидации пожара задействовали три единицы техники и 13 спасателей.

- На тушение также были поданы два ствола «Б», - уточняют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте ЧП работали три звена газодымозащитников.

В 11:09 объявили о локализация возгорания, в 11:19 пожар полностью потушили.

По предварительным данным, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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