В Краснодаре пронесся пылевой вихрь
Жители Краснодара стали свидетелями необычного явления. На заправке около пересечения Южного обхода и трассы М4 «Дон» они заметили «пылевой вихрь». Очевидцы тут же поспешили достать мобильники, чтобы запечатлеть воронку.
Видео позже появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как вихрь кружится на площадке неподалеку с припаркованным автомобилем, разбрасывая вокруг пыль и песок.
От редкого природного явления никто не пострадал. Он исчез буквально через пару минут.
Стоит сказать, что обычно подобные пылевые вихри угрозы для людей не представляют. Они довольно быстро теряют свою силу, сталкиваясь даже с небольшими препятствиями – ветками деревьев или машинами.
Несмотря на то, что внешне пылевой вихрь похож на торнадо, образуется он иначе. Как правило, возникает воронка у поверхности земли днем в сухую жаркую погоду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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