2 Авг. 2020 2020-08-02T16:44:55+03:00

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Жители Краснодара стали свидетелями необычного явления. На заправке около пересечения Южного обхода и трассы М4 «Дон» они заметили «пылевой вихрь». Очевидцы тут же поспешили достать мобильники, чтобы запечатлеть воронку.

Видео позже появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как вихрь кружится на площадке неподалеку с припаркованным автомобилем, разбрасывая вокруг пыль и песок.

От редкого природного явления никто не пострадал. Он исчез буквально через пару минут.

tipich_krd В Краснодаре пронесся пылевой вихрь

Стоит сказать, что обычно подобные пылевые вихри угрозы для людей не представляют. Они довольно быстро теряют свою силу, сталкиваясь даже с небольшими препятствиями – ветками деревьев или машинами.

Несмотря на то, что внешне пылевой вихрь похож на торнадо, образуется он иначе. Как правило, возникает воронка у поверхности земли днем в сухую жаркую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU