2020-08-02T16:44:55+03:00
Происшествия

В Краснодаре пронесся пылевой вихрь

Маленький торнадо засняли в городе очевидцы [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/tipich_krdФото: instagram.com/tipich_krd
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Жители Краснодара стали свидетелями необычного явления. На заправке около пересечения Южного обхода и трассы М4 «Дон» они заметили «пылевой вихрь». Очевидцы тут же поспешили достать мобильники, чтобы запечатлеть воронку.

Видео позже появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как вихрь кружится на площадке неподалеку с припаркованным автомобилем, разбрасывая вокруг пыль и песок.

От редкого природного явления никто не пострадал. Он исчез буквально через пару минут.

tipich_krdtipich_krd
В Краснодаре пронесся пылевой вихрь
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Стоит сказать, что обычно подобные пылевые вихри угрозы для людей не представляют. Они довольно быстро теряют свою силу, сталкиваясь даже с небольшими препятствиями – ветками деревьев или машинами.

Несмотря на то, что внешне пылевой вихрь похож на торнадо, образуется он иначе. Как правило, возникает воронка у поверхности земли днем в сухую жаркую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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