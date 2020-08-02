Пробки на дорогах с моря в Краснодарском крае 2 августа 2020: у Джубги все встало намертво

2 Авг. 2020 2020-08-02T18:15:11+03:00

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Сезон отпусков в самом разгаре. На пляжах у Черного и Азовского морей сейчас отдыхает полстраны. И это еще не предел. Ежедневно на дорогах десятки тысяч машин, которые едут в сторону побережья. Как правило, в будние дни все стремятся в сторону моря, а в выходные, в частности, в воскресенье отдыхающие пытаются вернуться домой, но в итоге попадают в затор.

pgt_dzhubga Огромная пробка в центре Джубги 2 августа 2020

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает информировать читателей о пробках на дорогах с моря в Краснодарском крае. В воскресенье, 2 августа, на карте региона полно красных отметок.

Самая печальная ситуация сложилась на трассе в районе Джубги. «Столпотворение» здесь бывает регулярно. А все потому, что для движения только две полосы. К тому же из-за реконструкции моста через реку Джубга, водителям больше 50 км/ч набирать нельзя. Словом, дорожные работы и стали причиной многокилометровой пробки. Причем стоять придется как в сторону моря, так и обратно. Согласно сервису Яндекс.пробки затор по пути на побережье начинается после заправок на въезде в Джубгу, а на соседней полосе машины стоят, начиная от улицы Маяковской.

Еще один затор - перед селом Горское. Пробки в окрестностях этого населенного пункта растягиваются в среднем на 20-40 километров. Причина – сужение. Проблемно сейчас и перед Молдовановкой - как минимум полчаса вы здесь простоите.

Плотность транспорта замечена и на дороге в Туапсе - машины стоят на мосту через реку Туапсе.

ИСТОЧНИК KP.RU