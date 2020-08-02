2020-08-02T18:30:57+03:00
Общество

На Кубани заканчивают благоустройство еще одного парка

На работы выделили 40 миллионов рублей из всех уровней бюджета
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
Изменить размер текста:

В станице Ленинградской заканчивают благоустройство парка. По данным администрации региона, на работы выделили 40 миллионов рублей из всех уровней бюджета. Сейчас вовсю идет третий этап реконструкции Октябрьской площади.

- Рабочие уже вымостили плиткой площадку, реконструировали мемориальный комплекс, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Теперь предстоит выполнить озеленение, установить малые архитектурные формы.

Площадь благоустраиваемой территории – более двух тысяч квадратов. Тем не менее, рабочие планируют все закончить до сентября.

Стоит сазать, по нацпроекту «Жилье и городская среда» специалисты приводят в порядок общественную территорию площадью 17 тысяч квадратов в станице Крыловской.

- Рабочие ведут подготовительные работы, после чего в парке уложат плитку и пешеходные дорожки, - говорят в администрации края. - Проект также предусматривает установку малых архитектурных форм и озеленение.

Завершат работы до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре прочистили почти 200 километров ливневок
Пробки на дорогах к Крымскому мосту 2 августа 2020: заторы образовались сразу на нескольких участках
На Кубани заканчивают благоустройство еще одного парка
Пробки на дорогах с моря в Краснодарском крае 2 августа 2020: у Джубги все встало намертво
В Краснодаре пронесся пылевой вихрь
В Новороссийске три организации заплатят 1,2 миллиона рублей за загрязнение Черного моря
Разбил бокс, но замешкался: На Кубани парень украл 500 рублей из ящика для пожертвований бездомным животным
Пожар в пятиэтажке Армавира: эвакуировано 30 человек
В Краснодаре из окна выпала 21-летняя девушка
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 2 августа скончались еще два человека
День ВДВ 2020 в Краснодаре отметили масштабным шествием
На Кубани после взрыва газовой заправки задержали предпринимателя
В Анапе объявили пожароопасность пятого класса
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 2 августа 2020 года: среди заболевших - 4-месячный ребенок
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 августа 2020 года увеличилось еще на 107 человек
В Геленджике начали строить глубоководный выпуск сточных вод в море
Температура воды в Черном море 2 августа 2020: самая холодная вода в Анапе