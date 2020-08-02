На Кубани заканчивают благоустройство еще одного парка

2 Авг. 2020 2020-08-02T18:30:57+03:00

На работы выделили 40 миллионов рублей из всех уровней бюджета

Изменить размер текста: A A

В станице Ленинградской заканчивают благоустройство парка. По данным администрации региона, на работы выделили 40 миллионов рублей из всех уровней бюджета. Сейчас вовсю идет третий этап реконструкции Октябрьской площади.

- Рабочие уже вымостили плиткой площадку, реконструировали мемориальный комплекс, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Теперь предстоит выполнить озеленение, установить малые архитектурные формы.

Площадь благоустраиваемой территории – более двух тысяч квадратов. Тем не менее, рабочие планируют все закончить до сентября.

Стоит сазать, по нацпроекту «Жилье и городская среда» специалисты приводят в порядок общественную территорию площадью 17 тысяч квадратов в станице Крыловской.

- Рабочие ведут подготовительные работы, после чего в парке уложат плитку и пешеходные дорожки, - говорят в администрации края. - Проект также предусматривает установку малых архитектурных форм и озеленение.

Завершат работы до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU