Пробки на дорогах к Крымскому мосту 2 августа 2020: заторы образовались сразу на нескольких участках

2 Авг. 2020 2020-08-02T19:01:14+03:00

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Сейчас у жителей Краснодарского края, как и у других регионов России, возможность отдохнуть есть только на побережье. Кому-то комфортнее отдыхать на пляжах со стороны Кубани, а кому-то - на крымском берегу. Рассказываем, где появились пробки на дорогах к Крымскому мосту 2 августа 2020.

Намертво стоят водители на трассе в районе станицы Анастасиевской. Там собралась пробка длиной 20 километров, провести в которой придется минимум часа два. Здесь, по данным сервиса Яндекс.пробки, произошла серьезная авария. Пробка поменьше образовалась и на соседних полосах, если ехать со стороны Крымского моста. Постоять придется от станицы Курчанской до хутора Коржевский.

Затор в обоих направлениях и в районе села Юровка. Здесь дороги горят красно-багровым цветом.

И последний проблемный участок, который необходимо будет преодолеть водителям, начинается после хутора Белый в Темрюкском районе. Здесь идут дорожные работы, из-за этого движение затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU