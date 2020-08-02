В Краснодаре прочистили почти 200 километров ливневок
В кубанской столице прочистили больше 190 километров коллекторов. То, на сколько они были загрязнены, говорят цифры. Работники вывезли больше 1400 кубометров ила, откачали 1800 кубов дождевой воды.
- Расчистили от ила и грязи около 5500 дождевых колодцев, - говорят в городской администрации. - Отработали заявки жителей по 568 адресам.
В течение недели привели в порядок сети на девяти улицах. Стоит сказать, что с марта 2020 года службу расширили, теперь в ее распоряжении 12 машин: гидродинамические и комбинированные и илососные.
Напомним, чтобы решить проблему с подтоплениями в городе, необходимо строить дополнительные сети ливневой канализации, насосные станции и очистные сооружения. Стоимость строительства и реконструкции ливневой канализации в Краснодаре оценивается в 30 миллиардов рублей. Из-за высокой стоимости работ решить проблему за счет денег бюджета города не представляется возможным.
ИСТОЧНИК KP.RU