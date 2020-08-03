2020-08-03T08:46:21+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 3 августа 2020: в Анапе купаться некомфортно

Температура воды в Черном море 3 августа 2020 прогрелась до +27 у берегов Туапсе
Ева МУР@kp_kuban
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Тепло купаться в Джубге и ТуапсеТепло купаться в Джубге и ТуапсеФото: Евгения ОСТРАЯ
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"Комсомольская правда" - Кубань" продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море ожидает отдыхающих в последний месяц лета. 3 августа 2020 года она по-прежнему теплее всего у берегов Сочи, а холоднее – в Анапе.

У побережья Туапсе, в Небуге и Шепси вода прогрелась до +27.

В районе Сочи она чуть холоднее, но речь идет лишь о десятых долях градусов. В Головинке температура +26,9, в Лазаревском и в Адлере +26,7, в Хосте +26,3.

В Джанхоте температура морской воды составляет +26,8, в Геленджике +26,7. В Новороссийске +26,6, в Кабардинке - прохладнее +26,4.

Самое холодное место на Черном море - это берега Анапы. На самом курорте +25,5, в Витязево +25,2, в Благовещенской также +25,5.

На Азовском побережье 1 августа 2020 года установились температуры в пределах +25,5-26,2. Так, в Кучугурах вода прогрелась до +25,5 градусов, в Темрюке +26,2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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