На Кубани предупредили о сильных ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:42:45+03:00

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Метеорологи спрогнозировали кратковременные дожди, а местами ливни с градом в отдельных районах Краснодарского края сегодня, 3 августа.

Непогода обрушится на регион ближе к вечеру.

- Сильный дождь с градом ждет жителей западных территорий Краснодарского края, - сообщили "КП" - Кубань" в краснодарском филиале Гидрометцентра.

Кроме того, усилится ветер западной четверти 5-10 м/с, местами при грозе порывы 12-17 м/с. Благодаря этому на Кубани 3 августа не будет знойным.

- Температура воздуха ночью 14…19°, местами в восточной половине края и в предгорных районах 10…15°; днем 24…29°, местами до 32°. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°, днем 26…31°, - пояснили метеорологи.

Уже в среде, 5 августа, изнуряющая жара в регион вернется. Синоптики прогнозируют до +35 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU