На Кубани поймали злостного неплательщика алиментов

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:49:10+03:00

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Судебные приставы-исполнители нашли родителя, скрывавшегося от исполнения своих обязанностей по содержанию ребенка.

- Житель Карасунского округа краевой столицы задолжал 570 тысяч рублей на содержание собственного ребенка. Долгое время отец скрывался от судебных приставов, в отношении него в итоге было заведено разыскное дело. Нашли его на станции техобслуживания в Комсомольском микрорайоне Краснодара, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУССП по Краснодарскому краю.

При встрече с приставами он снова попытался сбежать. Но был пойман хрупкой сотрудницей ведомства.

Объясняться перед законом должнику пришлось в суде.

Рассмотрев административный материал, мировой судья признал гражданина виновным в совершении нарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU