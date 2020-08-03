Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 августа 2020 года увеличилось еще на 113 человек
Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией 3 августа. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. За последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на рекордное число - 113 человек. Такого количества зараженных еще ни разу не регистрировали с начала пандемии.
За последние сутки в России выявлено 5427 новых случаев коронавируса.
- За сутки в России полностью выздоровели 3649 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае - 40 пациентов.
Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. В регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU