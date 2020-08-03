2020-08-03T10:57:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 августа 2020 года увеличилось еще на 113 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 3 августа 2020 года
Ева МУР@kp_kuban
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Число заболевших снова вырослоЧисло заболевших снова выросло
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Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией 3 августа. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. За последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на рекордное число - 113 человек. Такого количества зараженных еще ни разу не регистрировали с начала пандемии.

За последние сутки в России выявлено 5427 новых случаев коронавируса.

- За сутки в России полностью выздоровели 3649 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае - 40 пациентов.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. В регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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