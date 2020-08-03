Краснодарскому предпринимателю грозит до 10 лет тюрьмы за аферу с недвижимостью

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:05:22+03:00

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58-летний предприниматель из Краснодара решил прилично подзаработать весьма беспардонным способом, Для этого он сначала заключил предварительный договор купли-продажи квартиры в Горячем Ключе с покупателем Хабаровского края, и получил от него предоплату за квадратные метры в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Получив деньги, ушлый «бизнесмен» изготовил новый техпаспорт на жилье и присвоил проданной недвижимости другой номер. А после этого зарегистрировал переход права собственности на квартиру другому человеку.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по краю находилось возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Краснодара по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU