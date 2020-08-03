В Новороссийске гость зарезал хозяина дома в ходе пьяной ссоры

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:38:13+03:00

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В ночь на 20 июля 2020 года двое знакомых мужчин выпивали дома у одного из них на улице Школьной в селе Борисовка.

Во время застолья хозяин дома вдруг начал оскорблять гостя и членов его семьи.

Не на шутку разозлившись, гость схватил кухонный нож и дважды ударил им хозяина дома в область бедра. После этого нападавшего сморил сон.

Утром 20 июля гость обнаружил хозяина дома мертвым, запаниковал и скрылся с места происшествия. Тело погибшего уже днем обнаружила зашедшая его проведать родственница. Женщина вызвала полицию и бригаду «Скорой», врачи которой констатировали смерть мужчины от колото-резаного ранения.

- Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю в отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 41-летнему местному жителю, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU