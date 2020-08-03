ФРП  Краснодарского края одобрил первый заем по программе «Конверсия»

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:42:41+03:00

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Региональный Фонд развития промышленности начал предоставлять займы на диверсификацию производства по конверсионной программе.

Их размер составляет до 80 млн рублей. Займы предприятия могут получить под 1% годовых на первые 3 года, а далее – под 5%.

Уже есть и первый заемщик - это производитель аккумуляторных батарей «Сатурн» из Краснодара. Эти деньги производитель направит на расширение действующего производства.

– Сейчас в условиях сокращения гособоронзаказа перед предприятиями ОПК на государственном уровне поставлена задача увеличить долю высокотехнологичной продукции двойного назначения. Для ее решения кубанские производства должны пройти тщательную подготовку, и в подмогу им – краевой Фонд, – рассказал глава департамента промышленной политики региона Иван Куликов.

Региональный фонд также согласовал займы швейным предприятиям из Северского района и Армавира по программе «Приоритет» на максимально льготных условиях под 1% годовых сроком до 3 лет. Объем господдержки в данном случае составил 20 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU