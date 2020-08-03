ФРП Краснодарского края одобрил первый заем по программе «Конверсия»
Региональный Фонд развития промышленности начал предоставлять займы на диверсификацию производства по конверсионной программе.
Их размер составляет до 80 млн рублей. Займы предприятия могут получить под 1% годовых на первые 3 года, а далее – под 5%.
Уже есть и первый заемщик - это производитель аккумуляторных батарей «Сатурн» из Краснодара. Эти деньги производитель направит на расширение действующего производства.
– Сейчас в условиях сокращения гособоронзаказа перед предприятиями ОПК на государственном уровне поставлена задача увеличить долю высокотехнологичной продукции двойного назначения. Для ее решения кубанские производства должны пройти тщательную подготовку, и в подмогу им – краевой Фонд, – рассказал глава департамента промышленной политики региона Иван Куликов.
Региональный фонд также согласовал займы швейным предприятиям из Северского района и Армавира по программе «Приоритет» на максимально льготных условиях под 1% годовых сроком до 3 лет. Объем господдержки в данном случае составил 20 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU