2020-08-03T13:46:17+03:00
Общество

В краснодарском переулке Гаражном ограничат движение транспорта

Знак появится завтра, 4 августа
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба мэрии КраснодараФото: пресс-служба мэрии Краснодара
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В Краснодаре в переулке Гаражном в районе дома номер 12А до улицы 2-ой Российской частично перекроют движение. С 4 по 31 августа здесь будут прокладывать канализацию.

- Движение транспорта будет осуществляться по одной из полос, начиная уже с завтрашнего дня, - сообщают "КП" - Кубань" в департаменте транспорта и городского хозяйства Краснодара.

Водителей призвали ориентироваться на дорожные знаки.

Напомним, в кубанской столице прочистили больше 190 километров коллекторов. То, на сколько они были загрязнены, говорят цифры. Работники вывезли больше 1400 кубометров ила, откачали 1800 кубов дождевой воды.

- Расчистили от ила и грязи около 5500 дождевых колодцев, - говорят в городской администрации. - Отработали заявки жителей по 568 адресам.

В течение недели привели в порядок сети на девяти улицах. Стоит сказать, что с марта 2020 года службу расширили, теперь в ее распоряжении 12 машин: гидродинамические и комбинированные и илососные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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