МТС начала тестирование сверхскоростной гигабитной сети на Кубани

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:50:33+03:00

МТС начала подключение первых абонентов фиксированных сетей связи с возможностью доступа в интернет на скорости до 1 Гб/сек

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Первые участки гигабитной сети построены в Краснодаре и Анапе. Часть ранее построенных сетей была модернизирована, а наибольшее количество домохозяйств охвачено современными технологиями впервые. С этой целью МТС модернизировала магистральные узлы, установила новые гигабитные коммутаторы, провела апдейт внутридомовых распределительных сетей. В общей сложности доступ к новым скоростям домашнего интернета уже получили свыше 5000 домохозяйств двух городов.

В планах компании до конца года обеспечить скоростными технологиями свыше 40 000 домохозяйств Краснодара и Анапы. В краевой столице новая сеть на первом этапе будет работать в микрорайонах Гидростроителей, Восточно-Кругликовском, Музыкальном. В Анапе работы сосредоточены в районе Супсехского шоссе.

- Пока скорости интернета в 1 Гб кажутся чем-то фантастическим, но МТС постепенно делает даже такие смелые мечты реальностью. Мы видим, что потребление интернета в среднем на одного пользователя ежегодно растет почти двукратно. Тяжелый контент, требующий высокого качества сетей, преобладает и становится неизбежным в современных условиях – при дистанционной работе или учебе. Поэтому для нас важно одними их первых построить такую сеть, которая будет максимально комфортной для любых задач и потребностей наших абонентов, - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.