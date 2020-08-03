2020-08-03T13:51:37+03:00
Общество

Между Геленджиком и Красноярском открылось прямое авиасообщение

В первый рейс отправилось 180 пассажиров
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото Аэропорт ГеленджикФото Аэропорт Геленджик
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Между Геленджиком и Красноярском открылось прямое авиасообщение. Летать в сибирский город Boeing 737-800 теперь будет раз в неделю, по воскресеньям. Из Геленджика лайнеры отправляются в 12:00, из Красноярска — в 7:05 по местному времени. В пути пассажиры проведут шесть часов.

- Вместимость лайнера, который перевозит пассажиров — 180, — пояснил гендиректор геленджикского аэропорта Иван Таранченко. — Авиасообщение запустили в августе и продлится оно до начала октября.

Кстати, эта же авиакомпания, которая летает в Красноярск из Геленджика, 2 августа открыла еще и рейсы в Москву из курортного города. Перелеты — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

- Мы уверенны, что новые рейсы в Геленджик будут пользоваться большим спросом, — говорит гендиректор авиакомпании Леонид Мохов. На а первые самолеты из Красноярска в Геленджик были полностью забиты пассажирами.

Всего же из Геленджика этим летом можно улететь по 10 направлениям. На курорте работают 14 авиакомпаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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