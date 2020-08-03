2020-08-03T14:07:42+03:00
Общество

Оперативные службы в Сочи проверяют сообщения о минировании нескольких объектов

Речь идет в том числе и о роддоме в центре города
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ВК "ЧП Сочи"Фото ВК "ЧП Сочи"
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В середине дня 3 августа в Сочи проверяют поступившие в их адрес анонимные сообщения о минировании нескольких объектов в центре города, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

В частности, сообщения о минировании касались здания перинатального центра на улице Пластунской, аэропорта и одного из пляжей. Сейчас сотрудники экстренных служб ведут проверку этих сообщений.

Пожарные автомобили запечатлены на фото горожанами рядом со зданием перинатального центра. Более подробных комментариев от оперативных служб пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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