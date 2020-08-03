Вениамин Кондратьев: Мы должны создать такую систему, чтобы к охраняемым землям и водам никто не мог даже подступиться

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:14:12+03:00

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Власти Краснодарского края сделали несколько заявлений по итогам сегодняшнего, 3 августа, совещания по вопросам соблюдения градостроительного и земельного законодательства. Но с начала подвели итоги выездных комиссий в Анапе, Горячем Ключе и Краснодаре.

Оказалось, что в Горячем Ключе в границы населенных пунктов включены около тысячи гектаров лесного фонда. Более того, здесь есть случаи, когда идет застройка сельхозугодий.

- Мы должны создать такую систему, чтобы к охраняемым землям и водам никто не мог даже подступиться. Будем принципиально останавливать застройку лесного фонда. Я дал месяц на то, чтобы этот вопрос был решен, - заявил в ходе совещания глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Руководству Горячего Ключа дали время привести в порядок генплан города. До 1 сентября время власти наложили мораторий на выдачу разрешений на строительство.

Кроме того, в скором времени в соседний с Краснодаром Северский район тоже наведается градостроительная комиссия. Нарушения закона отмечают и здесь. А также проанализируют строительную политику в Новороссийске.

ИСТОЧНИК KP.RU