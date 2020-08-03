Вениамин Кондратьев: Мы должны создать такую систему, чтобы к охраняемым землям и водам никто не мог даже подступиться
Власти Краснодарского края сделали несколько заявлений по итогам сегодняшнего, 3 августа, совещания по вопросам соблюдения градостроительного и земельного законодательства. Но с начала подвели итоги выездных комиссий в Анапе, Горячем Ключе и Краснодаре.
Оказалось, что в Горячем Ключе в границы населенных пунктов включены около тысячи гектаров лесного фонда. Более того, здесь есть случаи, когда идет застройка сельхозугодий.
- Мы должны создать такую систему, чтобы к охраняемым землям и водам никто не мог даже подступиться. Будем принципиально останавливать застройку лесного фонда. Я дал месяц на то, чтобы этот вопрос был решен, - заявил в ходе совещания глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Руководству Горячего Ключа дали время привести в порядок генплан города. До 1 сентября время власти наложили мораторий на выдачу разрешений на строительство.
Кроме того, в скором времени в соседний с Краснодаром Северский район тоже наведается градостроительная комиссия. Нарушения закона отмечают и здесь. А также проанализируют строительную политику в Новороссийске.
ИСТОЧНИК KP.RU