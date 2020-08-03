Губернатор Кубани распорядился проверить застройку Новороссийска и Северского района
В ходе совещания в краевой администрации губернатор Кубани Вениамин Кондратьев распорядился направить специальные рабочие группы для проверки соблюдения градостроительного законодательства в ряде городов и районов региона.
Эту ситуацию власти региона держат под неусыпным контролем.
- Поручил дополнительно направить с проверкой рабочие группы в Новороссийск и Северский район. Как доложили коллеги в ходе совещания, здесь также есть нарушения градостроительного законодательства,- отметил губернатор в ходе совещания.
Как ранее сообщала «Комсомолка», комиссии по проверке вопросов застройки были направлены в Горячий Ключ и Краснодар.
ИСТОЧНИК KP.RU