2020-08-03T14:28:20+03:00
Общество

Губернатор Кубани распорядился проверить застройку Новороссийска и Северского района

Краевые власти продолжают держать под контролем вопросы градостроительства
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрация ККФото администрация КК
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В ходе совещания в краевой администрации губернатор Кубани Вениамин Кондратьев распорядился направить специальные рабочие группы для проверки соблюдения градостроительного законодательства в ряде городов и районов региона.

Эту ситуацию власти региона держат под неусыпным контролем.

- Поручил дополнительно направить с проверкой рабочие группы в Новороссийск и Северский район. Как доложили коллеги в ходе совещания, здесь также есть нарушения градостроительного законодательства,- отметил губернатор в ходе совещания.

Как ранее сообщала «Комсомолка», комиссии по проверке вопросов застройки были направлены в Горячий Ключ и Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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