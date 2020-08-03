2020-08-03T14:44:51+03:00
Общество

Украинский депутат Виктор Медведчук приехал отдыхать в Крым

Политик регулярно посещает полуостров
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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2 августа отдыхать на побережье Крыма вместе с супругой приехал известный политик, народный депутат Украины, член депутатской фракции политической партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук. Об этом сообщает «КП-Крым».

Депутат владеет недвижимостью в крымском поселке Симеиз. Имение Медведчука находится в районе местного противотуберкулезного санатория.

- Через контрольный пункт «Каланчак» Виктор со своей женой, водителем и двумя охранниками въехали на территорию полуострова,- сообщил его пресс-секретарь Олег Бабанин.

Как долго политик будет находиться в Крыму, пока не сообщается.

Украинский депутат и раньше заявлял, что часто бывает в Крыму, и считает его де-факто российским.

Присоединение полуострова к России не заставило депутата украинского парламента перестать регулярно посещать его территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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