Мобильная приемная губернатора Кубани уже посетила 21 муниципалитет

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:14:52+03:00

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С 27 по 31 июля мобильная приемная губернатора Кубани работала в Апшеронском, Новопокровском, Павловском, Щербиновском и Динском районах. Всего же специалисты краевой администрации после отмены карантина посетили уже 21 район.

Мобильная приемная отработала вопросы 1537 человек. Такой способ работы весьма эффективен, так как позволяет жителям на местах быстро получить ответы на свои вопросы, а региональным властям получить обратную связь от населения.

Чаще всего у жителей края возникают вопросы по работе ЖКХ и ремонта дорог, а также социального развития и земельных отношений.

- Зачастую запросы граждан удается решить оперативно — прямо в день приема,- сообщает администрация края.

3 августа мобильная приемная работает в Кореновском районе. Далее группы специалистов направятся в Геленджик, Новокубанский, Северский и Каневской районы.

ИСТОЧНИК KP.RU