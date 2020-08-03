Двое пьяных взломщиков в Краснодаре ночью пытались проникнуть в детсад

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:26:39+03:00

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Глубокой ночью на пульт вневедомственной охраны Росгвардии в Краснодаре поступил сигнал тревоги из охраняемого детского сада в Центральном округе.

Как выяснилось, наряд вызвал охранник детсада. Мужчина ночью услышал, как кто-то металлическими инструментами пытается взломать входную дверь. И это неизвестным удалось. Для взлома они использовали лом с пожарного щита поблизости. Взломщики проникли внутрь, но при виде охранника поспешили ретироваться.

Вскоре сотрудники Росгвардии недалеко от детсада задержали двоих молодых людей, которые безуспешно пытались сбежать от преследования.

- Задержанные переданы полицейским для дальнейшего разбирательства. Ими оказались 18-летний житель Северского района и 20-летний житель города Северодвинска. По внешним признакам оба находились в состоянии алкогольного опьянения,- сообщает пресс-служба Росгвардии по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU