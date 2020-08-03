В Краснодаре до конца 2020 года спроектируют 29 новых объектов дорожной сети

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:18:04+03:00

Это необходимо для полноценного развития города

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре до конца текущего года завершат проектирование 29 новых объектов дорожной сети. Это продиктовано жизненной необходимостью-город стремительно растет вместе с нагрузкой на автотрассы.

По 12 из 29 объектам уже получено заключение экспертизы. До конца лета эта работа будет завершена еще в отношении 9 дорог, а к концу ноября заключения экспертизы выдадут по всем объектам.

Дл выделения дополнительных средств из регионального бюджета в рамках государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в краевое министерство властями города направлено письмо.

— Реализация большинства разрабатываемых сегодня проектов по созданию новой дорожной сети позволит минимум на 20–25 лет обеспечить перспективный запас пропускной способности и развития улиц Краснодара, — отметил заместитель главы города Артём Доронин.

ИСТОЧНИК KP.RU