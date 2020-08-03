2020-08-03T16:50:22+03:00
Общество

Дома у жителя Кубани оперативники обнаружили 700 граммов марихуаны

Владельцу «травы» грозит до 10 лет тюрьмы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ГУ МВД по краюФото ГУ МВД по краю
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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в станице Тбилисской получили информацию о том, что житель райцентра хранит у себя дома значительную партию наркотиков. Оперативники направились в гости к жителю станицы с намерением проверить эти сведения.

В результате осмотра дома информация полностью подтвердилась.

В ходе обыска полицейские нашли и изъяли марихуану, общей массой около 700 граммов. Это подтвердила и проведенная позднее экспертиза.

Следственным отделением ОМВД России по Тбилисскому району в отношении 43-летнего местного жителя возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ .

На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

- Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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