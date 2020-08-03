Полиция Краснодара задержала серийного вора

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:02:46+03:00

В ходе серии краж рецидивист сумел поживиться на 135 тысяч рублей

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В дежурную часть УМВД по Краснодару с заявлением о совершенной у него краже обратился владелец магазина автомобильных аксессуаров на улице Северной.

На месте оперативники установили, что неизвестный отжал входную дверь и украл из торгового зала зеркало заднего вида с видеорегистратором, а также камеру заднего вида.

В ходе оперативной работы сотрудники угрозыска узнали, где находится предполагаемый похититель, и задержали его на улице Красных Партизан.

- В отделе полиции ранее судимый 40-летний местный житель признался в содеянном и написал явку с повинной. При нем стражи правопорядка обнаружили и изъяли похищенный из магазина товар. Кроме этого, установлена причастность задержанного к совершению четырех краж ноутбуков из офисных помещений, расположенных на улицах Николая Кондратенко и Аэродромной,- сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Потом мужчина продал украденное, получив 38 тысяч рублей. А общий ущерб, причиненный владельцам сворованного, составил 135 000 рублей.

Сейчас в отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Гражданин заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU