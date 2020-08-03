В Краснодарском крае сахарную свеклу уберут с площади более 170 тысяч га
По данным регионального Минсельхоза, сахарная свекла уже убрана с площади более 1 тысячи гектаров. При этом средняя по краю урожайность агрокультуры на 28 центнеров с гектара выше уровня 2019 года.
– Всего аграриям предстоит убрать агрокультуру с площади более 171 тысяч гектаров. Наибольшие площади под свеклу отведены в Каневском, Выселковском, Ленинградском, Кущевском, Староминском и Павловском районах, – рассказали в краевом министерстве.
16 сахарных заводов края одновременно с уборочной кампанией готовятся и к началу массовой переработки свеклы..
Сахар Краснодарский край активно экспортирует. Поставки при этом выросли в 2020 году в 16 раз.
С начала года регион уже отправил в Беларусь, Грузию, Грецию, Турцию, Мадагаскар, Израиль, США и другие страны более 158 тысяч тонн сахара. Всего у края — более двадцати зарубежных торговых партнеров.
ИСТОЧНИК KP.RU