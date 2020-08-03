На Кубани Фонд микрофинансирования выдал более 1 миллиарда рублей предприятиям МСП

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:49:03+03:00

Выдача займов проводится за один день

Изменить размер текста: A A

760 займов из Фонда микрофинансирования края получили с начала 2020 года субъекты малого и среднего бизнеса. Этот объем более, чем втрое превышает показатель 2019 года.

Такие меры господдержки в регионе позволяют предприятиям МСП компенсировать первоочередные расходы сохранить рабочие места.

- В период действия режима повышенной готовности, выдача займов в фонде осуществляется за один день, с момента предоставления всех документов, –рассказал глава департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.

Чаще всего интерес к займам проявляли предприниматели из сферы торговли, грузоперевозок, гостиничный и ресторанный бизнес.

МФО также проводит реструктуризацию платежей заемщиков и выдачу льготных займов на восстановление бизнеса. Такая помощь предоставляется предприятиям МСП, выручка которых снизилась наполовину и более.

Подробную информацию о займах можно узнать по телефону горячей линии по поддержке предпринимательства: 8 (861) 992 - 03 - 68.

Можно также обратиться лично по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6. Кроме того, с правилами предоставления займов можно ознакомиться на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU