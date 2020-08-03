В Краснодарском крае арестован владелец взорвавшейся газовой заправки

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:22:42+03:00

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Следователи в Краснодарском крае сегодня, 3 августа, заключили под стражу владельца газовой заправки, взорвавшейся в прошлую пятницу, 31 июля. Ему вменяется в вину оказание услуг, не отвечающих качеству. Предпринимателя арестовали после того, как стало известно о смерти в больнице одного из шести пострадавших при взрыве.

- Произошедшее в станице Васюринской стало следствием оказания 54-летним индивидуальным предпринимателем услуг по заправке транспортных средств газовым топливом, не отвечающим требованиям безопасности. В результате произошло воспламенение резервуара для хранения газового топлива и его последующая детонация, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/794151" frameborder="0"></iframe> Арестован подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.

При взрыве пострадали шестеро от 34 до 45 лет.

Напомним, взрыв на АЗС в станице Васюринской Динского района случился в 19:09 31 июля 2020 года. Очевидцы сняли на видео момент взрыва, как они утверждают, хлопка было два.

ИСТОЧНИК KP.RU