В Краснодарском крае арестован владелец взорвавшейся газовой заправки
Следователи в Краснодарском крае сегодня, 3 августа, заключили под стражу владельца газовой заправки, взорвавшейся в прошлую пятницу, 31 июля. Ему вменяется в вину оказание услуг, не отвечающих качеству. Предпринимателя арестовали после того, как стало известно о смерти в больнице одного из шести пострадавших при взрыве.
- Произошедшее в станице Васюринской стало следствием оказания 54-летним индивидуальным предпринимателем услуг по заправке транспортных средств газовым топливом, не отвечающим требованиям безопасности. В результате произошло воспламенение резервуара для хранения газового топлива и его последующая детонация, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Арестован подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.
При взрыве пострадали шестеро от 34 до 45 лет.
Напомним, взрыв на АЗС в станице Васюринской Динского района случился в 19:09 31 июля 2020 года. Очевидцы сняли на видео момент взрыва, как они утверждают, хлопка было два.
ИСТОЧНИК KP.RU