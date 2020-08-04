В Сочи умер медведь, вышедший к посту ДПС Магри

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:34:57+03:00

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В Сочинском национальном парке рассказали о судьбе медведя, который вышел к посту ДПС Магри и стал звездой соцсетей. Встреча с хищником произошла около восьми часов утра 31 июля. Косолапый вышел на дорогу и двигался в сторону людей, что нехарактерно для диких животных. На место приехали сотрудники отдела охраны животного мира нацпарка и отпугнули медведя.

- После того, как медведя оттеснили в близлежащую лесополосу, в течение получаса он умер своей смертью. При осмотре, никаких огнестрельных и других ранений не обнаружено. Судя по стертым зубам, и облезлой шкуре, это очень старый медведь. В паху у животного обнаружена большая опухоль, - говорят в Сочинском национальном парке.

Тушу медведя сожгут, а анализы уже направили для исследования на бешенство. При этом специалисты отмечают, что численность бурых медведей с каждым годом увеличивается. Сегодня на территории нацпарка обитает около 300 особей.

ИСТОЧНИК KP.RU