2020-08-04T09:46:17+03:00
Общество

Снова самострои: В Анапе обнаружили 112 зданий, построенных с нарушениями

Краевые власти намерены добиваться сноса самостроев
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Краевая комиссия обнаружила массу нарушений градостроительного законодательства в Анапе. За две недели выяснилось, что на курорте таким образом построены 112 капитальных зданий.

– Их можно разделить на три группы: объекты, возведенные или оформленные по решению суда; объекты, на которые администрация города выдавала разрешительную документацию с нарушениями, а также объекты, по которым в принципе отсутствует какая-либо документация – то есть самострои, – заявил вице-губернатор Кубани Василий Швец.

В администрации Краснодарского края отмечают, что местные власти не приложили достаточно усилий, чтобы остановить незаконное строительство. В частности, решения судов администрация Анапы обжаловать не спешила. Таким образом развернулось строительство восьмиэтажной гостиницы в водоохранной зоне лимана в Витязево. Кроме того, не у всех объектов есть технические условия на подключение к городским сетям.

Теперь проблемы безконтрольной застройки Анапы вышли на краевой уровень.

– Восстанавливаем все сроки исковой давности. Просим прокуратуру поддержать, подключиться к этому вопросу. У Анапы есть уникальные территории, мы не должны допустить их застройки, – заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Напомним, что до до 15 сентября в Анапе введен полный запрет на строительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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