Заторы исчезнут в конце лета: по пути к морю открыт съезд с Южного обхода Краснодара на трассу М-4 «Дон»
В Адыгее открыли еще один съезд развязки у пересечения Южного обхода Краснодара и трассы М-4 «Дон».
Фото: Развязка у аула Тугургой
Теперь водители могут без разворота выехать на дорогу в сторону Джубги, двигаясь от поселка Яблоновского. Раньше для этого нужно было двигаться в противоположном направлении до ближайшего разворота.
- На 1346-ом километре уже открыто пять из семи съездов. Дорожники планируют завершить строительство и обустройство последних двух съездов до конца лета. Тогда будут ликвидированы затруднения в движении на этом участке дороги, - сообщают в ГК «Автодор».
ИСТОЧНИК KP.RU