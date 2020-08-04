Заторы исчезнут в конце лета: по пути к морю открыт съезд с Южного обхода Краснодара на трассу М-4 «Дон»

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:19:36+03:00

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В Адыгее открыли еще один съезд развязки у пересечения Южного обхода Краснодара и трассы М-4 «Дон».

Фото: Развязка у аула Тугургой

Теперь водители могут без разворота выехать на дорогу в сторону Джубги, двигаясь от поселка Яблоновского. Раньше для этого нужно было двигаться в противоположном направлении до ближайшего разворота.

- На 1346-ом километре уже открыто пять из семи съездов. Дорожники планируют завершить строительство и обустройство последних двух съездов до конца лета. Тогда будут ликвидированы затруднения в движении на этом участке дороги, - сообщают в ГК «Автодор».

ИСТОЧНИК KP.RU