2020-08-04T10:43:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Рост продолжается: Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 4 августа 2020 года увеличилось еще на 119 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 4 августа 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. По данным на 4 августа за минувшие сутки подтверждено 119 случаев заражения опасной инфекцией. Это максимальный прирост за все время пандемии.

Эпидемиологи оценивают ситуацию в регионе как стабильно напряженную. Продолжает действовать правило социальной дистанции, а также масочный режим в помещениях и местах скопления людей. Лица старше 65 лет должны находиться на самоизоляции.

- Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки выявлено в Краснодаре – 41. В Сочи 19 инфицированных, в Славянском районе – 10, в Новороссийске и Северском районе – по 6, в Армавире и Красноармейском районе по – 5 заболевших, в Новокубанском и Динском – по 4, - уточняют в краевом оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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