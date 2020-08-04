Рост продолжается: Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 4 августа 2020 года увеличилось еще на 119 человек
В Краснодарском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. По данным на 4 августа за минувшие сутки подтверждено 119 случаев заражения опасной инфекцией. Это максимальный прирост за все время пандемии.
Эпидемиологи оценивают ситуацию в регионе как стабильно напряженную. Продолжает действовать правило социальной дистанции, а также масочный режим в помещениях и местах скопления людей. Лица старше 65 лет должны находиться на самоизоляции.
- Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки выявлено в Краснодаре – 41. В Сочи 19 инфицированных, в Славянском районе – 10, в Новороссийске и Северском районе – по 6, в Армавире и Красноармейском районе по – 5 заболевших, в Новокубанском и Динском – по 4, - уточняют в краевом оперативном штабе.
ИСТОЧНИК KP.RU