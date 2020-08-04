В Сочи хоккейные матчи предсезонного турнира состоятся вне зависимости от диагноза игроков
В Сочи 4 августа стартует предсезонный турнир Sochi Hockey Open. В этом году его участниками стали четыре команды: «Сочи», ярославский «Локомотив», питерский СКА и олимпийская сборная России.
Однако, в СМИ появилась информация, что у нескольких игроков хоккейного клуба «Сочи» якобы выявлена коронавирусная инфекция.
-Мы готовим официальную информацию, в которой разъясним ситуацию. Но игра в любом случае состоится, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь хоккейного клуба «Сочи» Алексей Ковалёв.
Напомним, об изменении формата соревнований. После однокругового турнира, который начнется 4 и завершится 7 августа, пройдут матч за третье место и финал. Впервые игры пройдут без зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU