4 Авг. 2020 2020-08-04T10:50:55+03:00

В Сочи хоккейные матчи предсезонного турнира состоятся вне зависимости от диагноза игроков. Фото: @hcsochi

Официальной информации о заболевании спортсменов ХК «Сочи» коронавирусом пока нет

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В Сочи 4 августа стартует предсезонный турнир Sochi Hockey Open. В этом году его участниками стали четыре команды: «Сочи», ярославский «Локомотив», питерский СКА и олимпийская сборная России.

Однако, в СМИ появилась информация, что у нескольких игроков хоккейного клуба «Сочи» якобы выявлена коронавирусная инфекция.

-Мы готовим официальную информацию, в которой разъясним ситуацию. Но игра в любом случае состоится, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь хоккейного клуба «Сочи» Алексей Ковалёв.

Напомним, об изменении формата соревнований. После однокругового турнира, который начнется 4 и завершится 7 августа, пройдут матч за третье место и финал. Впервые игры пройдут без зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU