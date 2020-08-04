2020-08-04T10:59:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Что известно о заболевших коронавирусом 4 августа: среди пациентов годовалый ребенок

В Краснодарском крае подтверждено 119 случаев коронавирусной инфекции
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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За минувшие сутки в Краснодарском крае подтвердилось 119 случаев заражения коронавирусом. Среди пациентов 70 женщин, 49 мужчин в возрасте до 89 лет.

Кроме того, пациентами стали четверо детей в возрасте от года до 11 лет. Больше всего заболевших в Краснодаре – 41 человек, в Сочи прирост составил 19 пациентов. Вместе с тем за последние сутки выписано 110 выздоровевших пациентов.

– 39 больных в тяжелом состоянии находятся в больницах края на ИВЛ. Три человека – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – рассказали в министерстве здравоохранения края.

С коронавирусом скончались 119 пациентов, из них двое за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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