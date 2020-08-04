2020-08-04T11:42:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 4 августа 2020 года составило 119 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 4 августа 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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За последние сутки на Кубани скончались два человека с коронавирусом. Смертельные случаи зафиксированы в Сочи и Лабинске. Всего от новой инфекции в регионе умерло 119 человек.

72-летний житель Сочи заболел 20 июля и пытался лечиться самостоятельно, после чего обратился к медикам. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию, а тест на коронавирус дал положительный результат. Пенсионер находился на аппарате искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось.

В Лабинской ЦРБ скончался 77-летний житель Армавира. Мужчина также был подключен к ИВЛ в течение нескольких дней. Медики диагностировали у него помимо коронавируса миастению и атеросклеротическую болезнь сердца, сообщают в краевом оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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