Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 4 августа 2020 года составило 119 человек

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:42:36+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 4 августа 2020 года

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За последние сутки на Кубани скончались два человека с коронавирусом. Смертельные случаи зафиксированы в Сочи и Лабинске. Всего от новой инфекции в регионе умерло 119 человек.

72-летний житель Сочи заболел 20 июля и пытался лечиться самостоятельно, после чего обратился к медикам. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию, а тест на коронавирус дал положительный результат. Пенсионер находился на аппарате искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось.

В Лабинской ЦРБ скончался 77-летний житель Армавира. Мужчина также был подключен к ИВЛ в течение нескольких дней. Медики диагностировали у него помимо коронавируса миастению и атеросклеротическую болезнь сердца, сообщают в краевом оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU