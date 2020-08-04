ККБ №1 в Краснодаре получила большую партию нового оборудования

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:52:59+03:00

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Краснодарская Краевая клиническая больница №1 получила более 600 единиц нового оборудования на сумму 132 млн рублей. Это пульсоксиметры, бронхоскопы, рентген-аппараты и аппараты для гемодиализа.

Поставка стала возможной благодаря выделенным из федерального бюджета средствам на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в поставку вошли новые прикроватные мониторы, увлажнители, аспираторы и эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU