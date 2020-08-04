ККБ №1 в Краснодаре получила большую партию нового оборудования
Медтехнику поставили за счет средств федерального бюджета
Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Краснодарская Краевая клиническая больница №1 получила более 600 единиц нового оборудования на сумму 132 млн рублей. Это пульсоксиметры, бронхоскопы, рентген-аппараты и аппараты для гемодиализа.
Поставка стала возможной благодаря выделенным из федерального бюджета средствам на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Кроме того, в поставку вошли новые прикроватные мониторы, увлажнители, аспираторы и эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU