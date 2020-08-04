2020-08-04T12:17:56+03:00
Общество

В Сочи Музей спортивной славы возобновил работу после ремонта

Ежегодно этот объект культуры посещает около 20 тысяч жителей и гостей курорта
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи Музей спортивной славы возобновил работу после ремонта. Фото: https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/В Сочи Музей спортивной славы возобновил работу после ремонта. Фото: https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/
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В Сочи после ремонта возобновил работу Музей спортивной славы, который был открыт на курорте накануне проведения Зимних Олимпийских Игр 2014 года.

За четыре месяца ремонта строители сделали косметический ремонт и заменили кровлю. За год около 20 тысяч жителей и гостей курорта посещают этот объект культуры. В экспозиции примерно 3 тысячи экспонатов. В их числе: заявочная книга «Сочи-2014», контракт о проведении XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, эмблема Sochi2014.ru.

- Строительные работы ведутся и в других учреждениях культуры. Среди них: музей истории города-курорта Сочи, отметивший в июле вековой юбилей. Кроме того, капитальный ремонт идёт в сельских домах культуры. В Зимнем театре в ближайшее время приступят к замене системы электроснабжения, - сообщил заместитель начальника управления культуры администрации Сочи Дмитрий Зенцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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