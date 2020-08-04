В Краснодар из-за ложного вызова снова эвакуировали Oz mall

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:23:53+03:00

Взрывного устройства в торговом центре не обнаружили

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В Краснодаре утром 4 августа был эвакуирован торгово-развлекательный центр Oz mall из-за сообщения о минировании.

- На пульт МЧС поступило сообщение о заложенном в здании взрывчатом устройстве. Работают оперативные группы, - написала администрация ТРЦ на своей официальной странице в соцсети.

Однако в ходе тщательной проверки ничего не было найдено. Сейчас Oz mall работает в обычном режиме.

Напомним, ранее, 25 июля, в торговом центре также была проведена эвакуация из-за ложного сообщения о минировании.

ИСТОЧНИК KP.RU