В Ейске задержали грабителей элитного алкоголя

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:26:08+03:00

Самому молодому злоумышленнику только исполнилось 18 лет

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В Ейске сотрудники Росгвардии задержали двух грабителей. Одному — 18 лет, другому — 39.

Во время ночного патрулирования к сотрудникам Росгвардии обратился мужчина и сообщил о потасовке на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ростовской в Ейске. Когда патруль прибыл на место, двое мужчин дрались с жителем города.

А когда стали выяснять все, оказалось, что эти двое мужчин украли несколько бутылок элитного алкоголя в одном из магазинов города. Свидетель попытался догнать злоумышленников на своем автомобиле, а когда настиг и выбрался из машины, завязалась драка.

- Росгвардейцы пресекли деяния нарушителей. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности. По внешним признакам грабители были пьяны, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU