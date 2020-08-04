В Туапсинском районе пенсионерке грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество при продаже квартиры

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:33:43+03:00

Женщина попыталась продать одно и то же жилье дважды

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58-летняя жительница Туапсинского района задалась целью дважды подзаработать на продаже одной и той же квартиры. Свою однокомнатную она продала по договору за 2 миллиона рублей и получила деньги. Но при подаче документов на регистрацию женщина намеренно не предъявила акт передачи имущества, подписанный сторонами.

Из-за этого сделка была приостановлена, а права собственности не перешли к покупателю. После этого, воспользовавшись паузой, пенсионерка уже второй раз продала квартиру - другому человеку.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

- Сейчас СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU