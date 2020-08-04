2020-08-04T12:43:40+03:00
Общество

В Краснодаре начали реконструкцию главной канализационной насосной станции

Работы завершат к 2024 году
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре началась масштабная реконструкция главной канализационной насосной станции. Она расположена в районе станицы Елизаветинской.

После завершения работ в 2024 году мощность очистных сооружений увеличится почти вдвое, а также улучшится качество очистки сточных вод. На территории построят также новую трансформаторную подстанцию для обеспечения объекта энергией.

Это первая большая реконструкция на очистных сооружениях краевого центра с момента их строительства в 1982 году.

— Реконструкция главной насосной станции включает полную замену оборудования, вентиляционных систем, грузоподъемных механизмов. Большинство процессов будут автоматизированы, заработает предварительная механическая очистка. Это позволит значительно снизить нагрузку с основной части очистных сооружений, потому что именно механические загрязнения негативно влияют на процесс биологической очистки стоков, — рассказал генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко.

Обновление коснется всех сооружений, коммуникаций и зданий на объекте. После завершения работ в 2024 году производительность вырастет до 275 тысяч кубометров воды в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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