В Краснодаре начали реконструкцию главной канализационной насосной станции
В Краснодаре началась масштабная реконструкция главной канализационной насосной станции. Она расположена в районе станицы Елизаветинской.
После завершения работ в 2024 году мощность очистных сооружений увеличится почти вдвое, а также улучшится качество очистки сточных вод. На территории построят также новую трансформаторную подстанцию для обеспечения объекта энергией.
Это первая большая реконструкция на очистных сооружениях краевого центра с момента их строительства в 1982 году.
— Реконструкция главной насосной станции включает полную замену оборудования, вентиляционных систем, грузоподъемных механизмов. Большинство процессов будут автоматизированы, заработает предварительная механическая очистка. Это позволит значительно снизить нагрузку с основной части очистных сооружений, потому что именно механические загрязнения негативно влияют на процесс биологической очистки стоков, — рассказал генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко.
Обновление коснется всех сооружений, коммуникаций и зданий на объекте. После завершения работ в 2024 году производительность вырастет до 275 тысяч кубометров воды в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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