2020-08-04T12:57:30+03:00
Общество

В Геленджике снесли аквапарк «Дельфин»

Объект оказался самостроем
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: аквапарк ДельфинФото: аквапарк Дельфин
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В Геленджике снесли аквапарк «Дельфин», который оказался вне закона после того, как у владельцев истек срок договора аренды земельного участка, на котором и был расположен объект.

Арбитражный суд Краснодарского края постановил освободить земельный участок и привести его в пригодное для дальнейшего использования состояние.

Решение суда владельцы аквапарка исполнили самостоятельно и демонтировали водные объекты и строения, в том числе ванны, бассейны, здание бара и насосные станции.

- В настоящий момент работы по сносу завершены, - сообщают в УФССП России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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