В Геленджике снесли аквапарк «Дельфин»
В Геленджике снесли аквапарк «Дельфин», который оказался вне закона после того, как у владельцев истек срок договора аренды земельного участка, на котором и был расположен объект.
Арбитражный суд Краснодарского края постановил освободить земельный участок и привести его в пригодное для дальнейшего использования состояние.
Решение суда владельцы аквапарка исполнили самостоятельно и демонтировали водные объекты и строения, в том числе ванны, бассейны, здание бара и насосные станции.
- В настоящий момент работы по сносу завершены, - сообщают в УФССП России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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