2020-08-04T13:08:48+03:00
Экономика

ВТБ обеспечил прямой обмен платежными документами с ПАО «НГК «Славнефть» с использованием API

Банк ВТБ и ПАО «НГК «Славнефть» завершили пилотирование прямого обмена расчетными документами
Иван Егоров
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Решение реализовано с использованием технологии открытого банкинга, позволяющего клиенту выстроить прямое взаимодействие с обслуживающим банком, без использования интерфейса системы «Интернет-Клиент». По результатам пилота принято решение о масштабировании такого подхода на все расчетные операции компании «Славнефть» в российских рублях.

Особенность решения заключается в его архитектуре. Во-первых, помимо использования API (application programming interface) для обеспечения прямого документооборота компании и всех ее дочерних структур с банком, сохранена ранее выстроенная система автоматического согласования платежей на основе банковского сервиса «Расчетный центр клиента». Во-вторых, решение реализовано с использованием сервиса «Транзит 2.0» от компании НРД, который выступает агрегатором финансовых потоков компании. Благодаря этому сервису компания через единого провайдера получает доступ ко всем банкам, через которые она ведет свою операционную деятельность.

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев прокомментировал: «В рамках реализации стратегии по максимальной цифровизации бизнеса у банка уже был опыт разработок в области открытых API, поэтому нам удалось оперативно реализовать пилотный проект с их использованием. Проект позволил ПАО «НГК «Славнефть» в короткие сроки оптимизировать процессы проведения рублевых расчетов и автоматизировать процедуру получения согласований, обеспечив высокий уровень контроля за расходными операциями всех структурных подразделений».

- Мы плотно сотрудничаем с банком ВТБ в области расчетных операций, и данное решение позволяет нам улучшить контроль за операциями дочерних предприятий и упростить взаимодействие с ними, обеспечив возможность получать всю информацию из единого окна. Отдельно хочется выделить скорость функционального решения банка, которая превзошла наши ожидания, – отметил Тимур Кудояров, Начальник отдела банковских расчётов ПАО «НГК «Славнефть».

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