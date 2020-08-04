Оплатить проезд в общественном транспорте Кропоткина теперь можно банковской картой

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:17:00+03:00

Такая система начала действовать с начала августа

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В Кропоткине запущен проект безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

- Проект стартовал 1 августа состоялся ,- рассказали в компании «ЧАС ПИК».

Оплата проезда банковской картой через мобильные терминалы теперь доступна на городских автобусах маршрутов 173, 169, 1, 1А, 4, 4А, 5А, 7, 7А,8, 8А, 9, 11, 13, 14.

При этом желающие по-прежнему могут оплатить проезд и при помощи наличных.

Безналичная оплата проезда в общественном транспорте с 2019 года уже действует на территории региона в Краснодаре, Сочи, Армавире, Ейске, Туапсе, Анапе, Приморско-Ахтарске, в Динском и Тбилисском районах и ряде других городов и районов края.

В ближайшее время возможность безналичной оплаты проезда появится на территории всего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU