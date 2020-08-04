2020-08-04T16:42:22+03:00
Общество

В Геленджике суд приговорил насильника малолетних к 22 годам тюрьмы

В течение 10 лет злодей подвергал насилию малолетнего пасынка
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото СК РФФото СК РФ
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В 2007 году мужчина стал проживать вместе с гражданской женой и ее маленьким сыном. Переменами в своей личной жизни мужчина воспользовался самым чудовищным образом.

В течение 10 лет, с апреля 2009 по июль 2019 года, он неоднократно совершал преступления против полой неприкосновенности ребенка, подвергая его сексуальному насилию. Мальчик при этом был настолько запуган, что боялся кому-либо рассказать о происходящем.

В конце концов об этом стало известно правоохранительным органам. Насильник предстал перед судом.

- Установлено, что с 2009 по 2019 год, с 4-х летнего возраста потерпевшего, подсудимый регулярно совершал противоправные действия в отношении сына своей сожительницы. В судебном заседании он полностью признал свою вину,- сообщает пресс-служба краевого суда.

- Собранные следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности сына бывшей сожительницы,- сообщает СУ СК по краю.

Суд в Геленджике приговорил 41-летнего насильника к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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