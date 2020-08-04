В Краснодаре завершают первый этап строительства нового Яблоновского моста

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:18:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре идет строительство нового Яблоновского моста. Уже видны первые опоры будущего сооружения. Как сообщают в администрации Краснодарского края, первый этап работ завершен почти на 80%. По графику, все работы в этой части должны быть выполнены до конца года.

Новый мостовой переход, длиной 1,1 километра, будет четырехполосным с тротуаром для пешеходов и велодорожкой. Общая стоимость проекта составляет более пяти миллиардов рублей.

– Уже порядка 79% работ по контракту выполнено. Проведены подготовительные работы, установлены три опоры с 62 сваями на левом берегу реки Кубань из семи необходимых, перестроено 337 метров газопровода – 77% от необходимого. Близится к завершению устройство фундаментов армогрунтовых подпорных стен и специальных вспомогательных сооружений для монтажа пролетного строения, – рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

На стройке важнейшего моста работают более ста человек и 15 единиц тяжелой спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU