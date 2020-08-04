В Тимашевске мужчина по пьянке до смерти забил сожительницу
В доме на улице Семафорной в Тимашевске между гражданскими супругами постоянно происходили ссоры на почве излишнего пристрастия к спиртному.
Так было 27 и 28 июля 2020 года, когда женщина просила своего сожителя купить ей выпить. В ответ на это мужчина избил ее.
29 июля избитая женщина уехала к своей матери в станицу Новоджерелиевскую Брюховецкого района, На следующий день она скончалась в результате причиненных ей травм во время избиения.
- Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении телесных повреждений 40-летней сожительнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).
В настоящее время подозреваемый задержан,- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU