В Тимашевске мужчина по пьянке до смерти забил сожительницу

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:27:46+03:00

Его возмутила ее просьба купить еще выпивки

Изменить размер текста: A A

В доме на улице Семафорной в Тимашевске между гражданскими супругами постоянно происходили ссоры на почве излишнего пристрастия к спиртному.

Так было 27 и 28 июля 2020 года, когда женщина просила своего сожителя купить ей выпить. В ответ на это мужчина избил ее.

29 июля избитая женщина уехала к своей матери в станицу Новоджерелиевскую Брюховецкого района, На следующий день она скончалась в результате причиненных ей травм во время избиения.

- Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении телесных повреждений 40-летней сожительнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

В настоящее время подозреваемый задержан,- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU