2020-08-04T14:27:46+03:00
Общество

В Тимашевске мужчина по пьянке до смерти забил сожительницу

Его возмутила ее просьба купить еще выпивки
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото СК РФФото СК РФ
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В доме на улице Семафорной в Тимашевске между гражданскими супругами постоянно происходили ссоры на почве излишнего пристрастия к спиртному.

Так было 27 и 28 июля 2020 года, когда женщина просила своего сожителя купить ей выпить. В ответ на это мужчина избил ее.

29 июля избитая женщина уехала к своей матери в станицу Новоджерелиевскую Брюховецкого района, На следующий день она скончалась в результате причиненных ей травм во время избиения.

- Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении телесных повреждений 40-летней сожительнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

В настоящее время подозреваемый задержан,- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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