В Белореченске полицейские помогли доставить в больницу годовалого мальчика с сильным ожогом
Инспекторы ДПС старший лейтенант Артём Ковбель и лейтенант Сергей Перегородий, как обычно, несли службу в Белореченске на улице Железнодорожной, когда к ним в машину постучался насмерть перепуганный мужчина.
Он рассказал ,что везет в больницу годовалого ребенка, который обварил ноги кипятком, и умолял сопроводить его на машине до стационара, чтобы не потерять в пробках драгоценное время.
Полицейские тут же оценили обстановку, и сопроводили автомобиль с кричащим от боли младенцем до больницы, передав ребенка врачам.
- Врачи диагностировали у ребенка термический ожог левой нижней конечности второй степени, отметив, что благодаря оперативным действиям сотрудников полиции пострадавшему вовремя оказана неотложная помощь. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает,- сообщает ГУ МВД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU