2020-08-04T15:37:51+03:00
Общество

В Белореченске полицейские помогли доставить в больницу годовалого мальчика с сильным ожогом

Благодаря своевременной помощи, здоровью ребенка уже ничто не угрожает
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото ГУ МВД по краюФото ГУ МВД по краю
Изменить размер текста:

Инспекторы ДПС старший лейтенант Артём Ковбель и лейтенант Сергей Перегородий, как обычно, несли службу в Белореченске на улице Железнодорожной, когда к ним в машину постучался насмерть перепуганный мужчина.

Он рассказал ,что везет в больницу годовалого ребенка, который обварил ноги кипятком, и умолял сопроводить его на машине до стационара, чтобы не потерять в пробках драгоценное время.

Полицейские тут же оценили обстановку, и сопроводили автомобиль с кричащим от боли младенцем до больницы, передав ребенка врачам.

- Врачи диагностировали у ребенка термический ожог левой нижней конечности второй степени, отметив, что благодаря оперативным действиям сотрудников полиции пострадавшему вовремя оказана неотложная помощь. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Премьер-министр Адыгеи ушел в отставку
Сочинский университет увеличил количество бюджетных мест
До конца 2022 года будет газифицировано село Горное в Лабинском районе
Краевая комиссия проверяет законность выданных разрешений на строительство в Горячем Ключе
Все в Крым: Пробка на трассе Краснодар – Темрюк растянулась на 12 километров
Военный из Сочи получил срок за нападение на прохожего с ножом
В Сочи Лариса Долина впервые в жизни отдыхает, а не выступает
Мэр Горячего Ключа сообщил о смерти своего заместителя от коронавируса
В Белореченске полицейские помогли доставить в больницу годовалого мальчика с сильным ожогом
В Тимашевске мужчина по пьянке до смерти забил сожительницу
В Краснодаре завершают первый этап строительства нового Яблоновского моста
В Геленджике суд приговорил насильника малолетних  к  22 годам тюрьмы
Оплатить проезд в общественном транспорте Кропоткина теперь можно банковской картой
ВТБ обеспечил прямой обмен платежными документами с ПАО «НГК «Славнефть» с использованием API
В Геленджике снесли аквапарк «Дельфин»
В Краснодаре начали реконструкцию главной канализационной насосной станции
В Туапсинском районе пенсионерке грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество при продаже квартиры
В Ейске задержали грабителей элитного алкоголя
В Краснодар из-за ложного вызова снова эвакуировали Oz mall
В Сочи Музей спортивной славы возобновил работу после ремонта
ККБ №1 в Краснодаре получила большую партию нового оборудования
В Сочи на пляже туристам угрожает колючее бревно