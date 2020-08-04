В Белореченске полицейские помогли доставить в больницу годовалого мальчика с сильным ожогом

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:37:51+03:00

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Инспекторы ДПС старший лейтенант Артём Ковбель и лейтенант Сергей Перегородий, как обычно, несли службу в Белореченске на улице Железнодорожной, когда к ним в машину постучался насмерть перепуганный мужчина.

Он рассказал ,что везет в больницу годовалого ребенка, который обварил ноги кипятком, и умолял сопроводить его на машине до стационара, чтобы не потерять в пробках драгоценное время.

Полицейские тут же оценили обстановку, и сопроводили автомобиль с кричащим от боли младенцем до больницы, передав ребенка врачам.

- Врачи диагностировали у ребенка термический ожог левой нижней конечности второй степени, отметив, что благодаря оперативным действиям сотрудников полиции пострадавшему вовремя оказана неотложная помощь. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU