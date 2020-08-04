2020-08-04T15:24:47+03:00
Общество

В Сочи Лариса Долина впервые в жизни отдыхает, а не выступает

Певица поделилась своими впечатлениями о курорте
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи Лариса Долина впервые в жизни отдыхает, а не выступает. Фото: @kulturasochiВ Сочи Лариса Долина впервые в жизни отдыхает, а не выступает. Фото: @kulturasochi
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В Сочи отдыхает Народная артистка России, известная эстрадная, джазовая певица, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры Лариса Долина.

- Впервые в жизни я приехала в Сочи не с концертными выступлениями, а просто на отдых. В качестве гостьи хочу отметить, что курорт развивается очень динамично, - отметила певица на встрече в управлении культуры администрации Сочи.

По ее словам, радуют благоустроенные пляжи, прекрасные парки, новые летние кафе.

- Мне всегда нравился город Сочи, он живой, яркий, динамичный. В этом году он красив, как никогда, и отдыхать здесь очень интересно, - считает Лариса Долина.

Начальник управления культуры администрации города Сочи Марианна Устинова отметила, что сочинская публика всегда с нетерпением ждет концертов знаменитости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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