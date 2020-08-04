В Сочи Лариса Долина впервые в жизни отдыхает, а не выступает
В Сочи отдыхает Народная артистка России, известная эстрадная, джазовая певица, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры Лариса Долина.
- Впервые в жизни я приехала в Сочи не с концертными выступлениями, а просто на отдых. В качестве гостьи хочу отметить, что курорт развивается очень динамично, - отметила певица на встрече в управлении культуры администрации Сочи.
По ее словам, радуют благоустроенные пляжи, прекрасные парки, новые летние кафе.
- Мне всегда нравился город Сочи, он живой, яркий, динамичный. В этом году он красив, как никогда, и отдыхать здесь очень интересно, - считает Лариса Долина.
Начальник управления культуры администрации города Сочи Марианна Устинова отметила, что сочинская публика всегда с нетерпением ждет концертов знаменитости.
ИСТОЧНИК KP.RU