Военный из Сочи получил срок за нападение на прохожего с ножом

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:31:59+03:00

Старший сержант напал на мужчину в пьяном виде

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В конце декабря 2019 года старший сержант войсковой части, расквартированной в Сочи, Николай Григоренко, находясь на улице в пьяном виде, решил выяснить отношения со случайным прохожим.

Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой военный нанес противнику несколько ударов ножом. Из- за полученных множественных колото-резаных ран пострадавший мужчина остался инвалидом.

Теперь бывший военнослужащий предстал перед судом.

- Доказательства, собранные 385 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему войсковой части 11754 старшему сержанту запаса Николаю Григоренко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ,- сообщает пресс-служба Военного следственного отдела СК РФ.

Суд приговорил Григоренко к лишению свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он также компенсирует пострадавшему моральный вред в размере 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU